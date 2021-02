Сотни тысяч демонстрантов протестуют в Мьянме, в Янгон вошли танки

В городе Мьичина на севере Мьянмы полиция начала стрелять по протестующим. На распространенных в Twitter видеозаписях видно, как народ в панике разбегается.

Пока неизвестно, был ли кто-то ранен. Задержаны несколько журналистов, которые вели запись инцидента.

В крупнейший город Мьянмы Янгон вечером было введено большое количество танков.

Tanks and trucks full of armed soldiers seen in the city of Yangon. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/FSCtsrbF91