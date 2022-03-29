Словенія закликала Євросоюз і НАТО повернути послів до Києва

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша звернувся до країн-членів Європейського Союзу та НАТО з пропозицією повернути своїх дипломатів до столиці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця.
Словенський прем'єр відреагував на переговори України та РФ у Стамбулі. Заявлене Росією відведення військ на Київському та Чернігівському напрямках Янша бачить передумовою до відновлення роботи західних посольств у Києві.
"Зараз країни-члени ЄС і НАТО повинні нарешті відправити своїх дипломатів назад у Київ. Навіть Росія уже фактично не проти", – сказав глава уряду.
Словенія відновила роботу свого посольства в українській столиці 28 березня. Тимчасовим повіреним у Києві став колишній військовий Боштьян Лесяк.
Нагадаємо, що президент США Байден обережно оцінив підсумки зустрічі української та російської делегацій в Туреччині.
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