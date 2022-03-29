Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев

Премьер-министр Словении Янез Янша обратился к странам-членам Европейского Союза и НАТО с предложением вернуть своих дипломатов в столицу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника .

Словенский премьер отреагировал на переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Заявленный Россией отвод войск на Киевском и Черниговском направлениях Янша видит предпосылкой для возобновления работы западных посольств в Киеве.

"Сейчас страны-члены ЕС и НАТО должны наконец-то отправить своих дипломатов обратно в Киев. Даже Россия уже фактически не против", – сказал глава правительства.

Словения возобновила работу своего посольства в украинской столице 28 марта. Временным поверенным в Киеве стал бывший военный Боштьян Лесяк.