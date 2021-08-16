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Ситуація в Афганістані: три людини загинули, впавши з літака, що відлітає

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Кабул, Понеділок 16 серпня 2021 14:30
Ситуація в Афганістані: три людини загинули, впавши з літака, що відлітає Фото: три людини загинули, впавши з літака при спробі вилетіти з аеропорту Кабула (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація в Кабулі загострилася, люди намагаються покинути країну, штурмуючи літаки. Один повний літак злетів, проте з нього почали падати пасажири на льоту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Asvaka News Agency.

За даними видання, три людини впали на дахи будинків місцевих жителів. Один з жителів району, куди впали люди, підтвердив це і додав, що падіння справило "гучний і страхітливий звук". Вони загинули.

Як пише Asvaka News Agency, люди, що впали, намагалися полетіти з Кабула, зачепившись за шасі вантажного літака C-17.

Зазначимо, в аеропорту Кабула вранці 16 серпня почалася тиснява через бажаючих покинути країну після приходу до влади в Афганістані руху "Талібан". Вони намагалися потрапити на літаки, які відлітають з країни.

Нагадаємо, в Афганістані люди випадають з літака на льоту.

РБК-Україна писало, що в Афганістані люди у відчаї штурмують літаки.

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