Ситуація в Афганістані: три людини загинули, впавши з літака, що відлітає
Ситуація в Кабулі загострилася, люди намагаються покинути країну, штурмуючи літаки. Один повний літак злетів, проте з нього почали падати пасажири на льоту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Asvaka News Agency.
За даними видання, три людини впали на дахи будинків місцевих жителів. Один з жителів району, куди впали люди, підтвердив це і додав, що падіння справило "гучний і страхітливий звук". Вони загинули.
Afghanistan’s tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. pic.twitter.com/CoTS8sq9c3— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021
Як пише Asvaka News Agency, люди, що впали, намагалися полетіти з Кабула, зачепившись за шасі вантажного літака C-17.
Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
Зазначимо, в аеропорту Кабула вранці 16 серпня почалася тиснява через бажаючих покинути країну після приходу до влади в Афганістані руху "Талібан". Вони намагалися потрапити на літаки, які відлітають з країни.
Нагадаємо, в Афганістані люди випадають з літака на льоту.
РБК-Україна писало, що в Афганістані люди у відчаї штурмують літаки.