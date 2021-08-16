В Афганістані люди випадають з літака на льоту, - ЗМІ
Фото: ситуація в Афганістані погіршується (GettyImages)
В аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмували літаки. Люди випадають з літака на льоту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Tele1.
Видання пише, що на відео видно, як двох людей скинули з літака в будинки людей.
Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021
За іншими даними, люди, зачепившись за стійку шасі і елементи літака, самі не утримуються і падають.
Крім того, щонайменше п'ять людей були вбиті в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з афганської столиці.
Нагадаємо, в Афганістані люди у відчаї штурмують літаки.