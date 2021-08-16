В Афганістані люди випадають з літака на льоту, - ЗМІ

В аеропорту Кабула люди відчайдушно штурмували літаки. Люди випадають з літака на льоту.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Tele1 .

Видання пише, що на відео видно, як двох людей скинули з літака в будинки людей.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

За іншими даними, люди, зачепившись за стійку шасі і елементи літака, самі не утримуються і падають.

Крім того, щонайменше п'ять людей були вбиті в аеропорту Кабула, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітають з афганської столиці.