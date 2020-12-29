У Сирії обстріляли російський БТР, постраждали військові

У сирійській провінції Ідліб сьогодні під обстріл потрапив російський БТР-82А. В результаті обстрілу троє російських військовослужбовців отримали легкі поранення.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії, передає російське агентство "ТАСС".

Як розповів заступник керівника російського центру в Сирії контр-адмірал В'ячеслав Ситник, обстріл стався близько 15:45, коли російські військові забезпечували безпеку виведення турецького спостережного посту поблизу Трумба.

"Бронетранспортер російської військової поліції обстріляли з ПТРК з території, яка знаходиться під контролем протурецьких бойовиків. В результаті потрапляння ракети постраждали троє російських військових. Їх здоров'ю ніщо не загрожує", - сказав контр-адмірал.

Зараз російське командування спільно з турецькою стороною встановлює, чи причетні до обстрілу протурецькі бойовики.

Нагадаємо, до цього стало відомо, що Туреччина та Росія перекинули в Сирію додаткові військові підрозділи. Анкара домовилася з Москвою про створення спільних спостережних постів у Сирії.