RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Сирії обстріляли російський БТР, постраждали військові

Автор: Дмитро Левицький

У сирійській провінції Ідліб сьогодні під обстріл потрапив російський БТР-82А. В результаті обстрілу троє російських військовослужбовців отримали легкі поранення.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії, передає російське агентство "ТАСС".

Як розповів заступник керівника російського центру в Сирії контр-адмірал В'ячеслав Ситник, обстріл стався близько 15:45, коли російські військові забезпечували безпеку виведення турецького спостережного посту поблизу Трумба.

"Бронетранспортер російської військової поліції обстріляли з ПТРК з території, яка знаходиться під контролем протурецьких бойовиків. В результаті потрапляння ракети постраждали троє російських військових. Їх здоров'ю ніщо не загрожує", - сказав контр-адмірал.

Зараз російське командування спільно з турецькою стороною встановлює, чи причетні до обстрілу протурецькі бойовики.

Нагадаємо, до цього стало відомо, що Туреччина та Росія перекинули в Сирію додаткові військові підрозділи. Анкара домовилася з Москвою про створення спільних спостережних постів у Сирії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяобстрелБТРСирія