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В Сирии обстреляли российский БТР, пострадали военные

Автор: Дмитрий Левицкий

В сирийской провинции Идлиб сегодня под обстрел попал российский БТР-82А. В результате обстрела трое российских военнослужащих получили легкие ранения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает российское агентство "ТАСС".

Как рассказал заместитель руководителя российского центра в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, обстрел произошел около 15:45, когда российские военные обеспечивали безопасность вывода турецкого наблюдательного поста вблизи Трумба.

"Бронетранспортер российской военной полиции обстреляли из ПТРК с территории, которая находится под контролем протурецких боевиков. В результате попадания ракеты пострадали трое российских военных. Их здоровью ничто не угрожает", - сказал контр-адмирал.

Сейчас российское командование совместно с турецкой стороной устанавливает, причастны ли к обстрелу протурецкие боевики.

Напомним, до этого стало известно, что Турция и Россия перебросили в Сирию дополнительные военные подразделения. Анкара договорилась с Москвой о создании совместных наблюдательных постов в Сирии.

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Новости Украины Российская ФедерацияобстрелБТРСирия