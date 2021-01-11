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Штурм Капітолію: у ЄС заявили про плани відродити з США вплив демократії

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 11 січня 2021 00:57
Штурм Капітолію: у ЄС заявили про плани відродити з США вплив демократії Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав нещодавній штурм Капітолію у Вашингтоні демонстрацією того, до чого призводять "деградація демократичних цінностей". В основі відносин ЄС з адміністрацією Байдена буде глобальний проект відродження впливу демократії.

Про це верховний представник ЄС з міжнародних справ написав у своєму блозі.

Він зазначив, що інцидент в столиці США став кульмінацією дуже тривожних подій, які відбувалися у світі останні кілька років. На думку Борреля, він має пробудити прихильників демократії, інакше "її цінності та інститути в кінцевому підсумку необоротно загинуть".

Дипломат підкреслив, що дезінформація є реальною загрозою.

"Якщо люди вважають, що вибори були сфальсифіковані, тому що їхній лідер знову заявляє про це, вони будуть діяти відповідно", - зазначив він.

Також Боррель закликав до ретельного регулювання соцмереж. На його думку, компанії, що управляють соцмережі, самі не справляються з цим завданням.

"Ми маємо негайно протидіяти будь-якому порушенню незалежності демократичних інститутів, будь демагогічним виплескам з боку популістських лідерів, кожної підбурювальній мові демагогів, кожній кампанії дезінформації та фальшивих новин, які стимулюють і заохочують ворогів демократії", - пише високий представник ЄС

Серед безлічі причин таких процесів він називає дисфункції економіки по обидві сторони Атлантики, що проявилися за останні десятиліття. Значне зростання нерівності в суспільстві, ухилення від податків, ослаблення здатності регулювати великі транснаціональні компанії, деіндустріалізація і високий рівень безробіття - всі ці явища сприяли, як в Європі, так і в США, ослаблення легітимності представницької демократії, особливо в очах тих, у кого низькі доходи.

"В Європі ми почали діяти, щоб звернути назад ці тенденції. Ми хочемо краще захистити наші компанії та робочі місця, посиливши контроль над іноземними інвестиціями і вимагаючи більшої взаємності торгових відносин. Ми також хочемо краще регулювати роботу великих транснаціональних компаній, особливо в цифровому секторі, більш активно боротися за податкову справедливість", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, в середу прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, ФБР шукає учасників заворушень у США, а за інформацію про причетних до бомб, які були знайдені в Капітолії, обіцяють 50 тисяч доларів.

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