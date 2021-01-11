Штурм Капитолия: в ЕС заявили о планах возродить с США влияние демократии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недавний штурм Капитолия в Вашингтоне демонстрацией того, к чему приводят "деградация демократических ценностей". В основе отношений ЕС с администрацией Байдена будет глобальный проект возрождения влияния демократии.

Об этом верховный представитель ЕС по международным делам написал в своем блоге.

Он отметил, что инцидент в столице США стал кульминацией очень тревожных событий, которые происходили в мире последние несколько лет. По мнению Борреля, он должен пробудить сторонников демократии, иначе "ее ценности и институты в конечном итоге необратимо погибнут".

Дипломат подчеркнул, что дезинформация является реальной угрозой.

"Если люди считают, что выборы были сфальсифицированы, потому что их лидер снова заявляет об этом, они будут действовать соответственно", - отметил он.

Также Боррель призвал к более тщательному регулированию соцсетей. По его мнению, компании, управляющие соцсетями, сами не справляются с этой задачей.

"Мы должны немедленно противостоять любому нарушению независимости демократических институтов, любым демагогическим выплескам со стороны популистских лидеров, каждой подстрекательской и разжигающей ненависть речи демагогов, каждой кампании дезинформации и фальшивым новостям, которые подпитывают и поощряют врагов демократии", - пишет высокий представитель ЕС.

Среди множества причин таких процессов он называет дисфункции экономики по обе стороны Атлантики, проявившиеся за последние десятилетия. Значительный рост неравенства в обществе, уклонение от налогов, ослабление способности регулировать крупные транснациональные компании, деиндустриализация и высокий уровень безработицы - все эти явления способствовали, как в Европе, так и в США, ослаблению легитимности представительной демократии, особенно в глазах тех, у кого низкие доходы.

"В Европе мы начали действовать, чтобы обратить вспять эти тенденции. Мы хотим лучше защитить наши компании и рабочие места, усилив контроль над иностранными инвестициями и требуя большей взаимности в торговых отношениях. Мы также хотим лучше регулировать работу крупных транснациональных компаний, особенно в цифровом секторе, более активно бороться за налоговую справедливость", - отметил Боррель.

Напомним, в среду сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Кроме того, ФБР ищет участников беспорядков в США, а за информацию о причастных к бомбам, которые были найдены в Капитолии, обещают 50 тысяч долларов.