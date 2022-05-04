Штайнмаєр готовий до розмови із Зеленським

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив готовність до розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.
Федеральний президент під час візиту до Румунії заявив готовність до бесіди з українським колегою. Штайнмаєр хотів би особисто висловити свою підтримку та обмінятися думками із Зеленським, "якщо це можливо".
У середині квітня президент Німеччини захотів приїхати в Київ разом із президентами Польщі та країн Балтії. Проте, керівництво України вирішило не запрошувати його в Київ. На це рішення вплинула багаторічне особливе ставлення Штайнмаєра до взаємин із РФ.
З того часу Штайнмаєр нібито кілька разів марно намагався зв'язатись із Зеленським. Натомість канцлер Олаф Шольц через відмову у візиті президенту теж відмовився приїхати до України.
Нагадаємо, що очільниця МЗС Бербок запланувала відвідини України незабаром.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.