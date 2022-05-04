UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Штайнмайер готов к разговору с Зеленским

Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил готовность к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Федеральный президент во время визита в Румынию заявил о готовности к беседе с украинским коллегой. Штайнмайер хотел бы лично выразить свою поддержку и обменяться мнениями с Зеленским, "если это возможно".

В середине апреля президент Германии захотел приехать в Киев вместе с президентами Польши и странами Балтии. Однако руководство Украины решило не приглашать его в Киев. На это решение повлияло многолетний особая позиция Штайнмайера к отношениям с РФ.

С тех пор Штайнмайер якобы несколько раз тщетно пытался связаться с Зеленским. Канцлер Олаф Шольц из-за отказа в визите президенту тоже отказался приехать в Украину.

Напомним, что глава МИД Бербок запланировала посещение Украины в ближайшем будущем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийУкраинаГерманияШтайнмайерВойна России против Украины