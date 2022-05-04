Штайнмайер готов к разговору с Зеленским

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit .

Федеральный президент во время визита в Румынию заявил о готовности к беседе с украинским коллегой. Штайнмайер хотел бы лично выразить свою поддержку и обменяться мнениями с Зеленским, "если это возможно".

В середине апреля президент Германии захотел приехать в Киев вместе с президентами Польши и странами Балтии. Однако руководство Украины решило не приглашать его в Киев. На это решение повлияло многолетний особая позиция Штайнмайера к отношениям с РФ.

С тех пор Штайнмайер якобы несколько раз тщетно пытался связаться с Зеленским. Канцлер Олаф Шольц из-за отказа в визите президенту тоже отказался приехать в Украину.