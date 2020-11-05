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В ОБСЄ заявили, що судові позови щодо виборів у США подані пізно

Новость на русском → США, Четвер 05 листопада 2020 01:11
В ОБСЄ заявили, що судові позови щодо виборів у США подані пізно Фото: вибори у США twitter com Omar Jeminez)
Автор: Артур Родивилов

Процес оскарження процедури проведення виборів в США почався надто пізно. Твердження про фальсифікації в день голосування безпідставні.

Про це в середу, 4 листопада, заявив глава місії спостерігачів від ОБСЄ Міхаель Георг Лінк на прес-конференції.

Він підкреслив, що невизначеність, викликана тим, що позови до суду були подані пізно, а також твердження про фальсифікації на виборах призвели до плутанини та неспокою з боку представників виборчих комісій і виборців, а також неспокою, звичайно, серед широкої громадськості.

Глава місії додав, що заяви президента Дональда Трампа про фальсифікації підривають довіру до демократичних інститутів в країні.

Як повідомила журналістам глава місії спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ Урсула Гацек, на виборчих дільницях у США працюють 50 спостерігачів ОБСЄ і 50 спостерігачів Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

За словами Гацек, остаточні висновки фахівців організації з загальних американських виборів будуть опубліковані на початку 2021 року.

Нагадаємо, Трамп заявив про порушення в деяких округах штату Мічиган, де лідирує його конкурент Джо Байден, і попросив суд зупинити підрахунок голосів.

Крім того, в штабі Трампа заявляли про намір просити суд оголосити перерахунок голосів в штаті Вісконсін, де також лідирує представник демократів Байден.

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