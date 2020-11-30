Штат Аризона затвердив перемогу Байдена на виборах президента США

Влада американського штату Аризона закінчила встановлення результатів президентських виборів. У штаті офіційно переміг колишній віце-президент США Джо Байден.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Сьогодні держсекретар Аризони Кеті Хоббс затвердила перемогу Байдена на виборах президента США в цьому штаті.

Вона наголосила, що виборчий процес був дуже безпечним, "попри необгрунтовані твердження про протилежне", натякнувши на постійні заяви чинного президента Дональда Трампа.

Таким чином Байден отримав 11 голосів виборників штату Аризона.

Нагадаємо, у штаті Вісконсині перерахували голоси на вимогу Трампа, але це не допомогло чинному президенту перемогти в цьому штаті. За офіційними результатами, Байден обійшов Трампа на більш ніж 20 тисяч голосів.

Також РБК-Україна писало, що Трамп пообіцяв залишити Білий дім, якщо виборники віддадуть свої голоси його конкуренту - Джо Байдену. Однак йому буде важко визнати свою поразку.

Проте потім Трамп назвав нову умову, за якої він погодиться передати владу Байдену.