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"Північний потік-2" покинув один з найбільших інвесторів

Автор: Анастасія Рокитна

Німецька компанія Wintershall Dea припинила фінансування проекту "Північний потік-2". Вона була одним з найбільших інвесторів.

Про це йдеться в звіті на сайті компанії

У заяві йдеться, що участь компанії обмежується наданням позик разом з ще чотирма європейськими енергетичними компаніям (Engie, OMV, Shell and Uniper).

"Платежі компанії в рамках кредиту Nord Stream 2 AG становлять 730 мільйонів євро і були завершені до перегляду рекомендацій до статті 232 закону "Про протидію супротивникам Америки через санкції" (CAATSA)", - йдеться у звіті.

Керівництво компанії побоюється "агресивного підходу до виконавців проекту" з боку США, які посилили санкції проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, дочірня компанія німецької Munich Re більше не буде страхувати газопровід "Північний потік-2" з території Росії до Європи. Компанія Munich Re Syndicate відмовилася від участі в проекті через побоювання санкцій з боку США.

За даними Державного департаменту США, через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" 18 європейських компаній вже залишили проект або знаходяться на стадії виходу.

Зазначимо, експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України.

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