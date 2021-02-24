"Північний потік-2" покинув один з найбільших інвесторів

Німецька компанія Wintershall Dea припинила фінансування проекту "Північний потік-2". Вона була одним з найбільших інвесторів.
У заяві йдеться, що участь компанії обмежується наданням позик разом з ще чотирма європейськими енергетичними компаніям (Engie, OMV, Shell and Uniper).
"Платежі компанії в рамках кредиту Nord Stream 2 AG становлять 730 мільйонів євро і були завершені до перегляду рекомендацій до статті 232 закону "Про протидію супротивникам Америки через санкції" (CAATSA)", - йдеться у звіті.
Керівництво компанії побоюється "агресивного підходу до виконавців проекту" з боку США, які посилили санкції проти "Північного потоку-2".
Нагадаємо, дочірня компанія німецької Munich Re більше не буде страхувати газопровід "Північний потік-2" з території Росії до Європи. Компанія Munich Re Syndicate відмовилася від участі в проекті через побоювання санкцій з боку США.
За даними Державного департаменту США, через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" 18 європейських компаній вже залишили проект або знаходяться на стадії виходу.
Зазначимо, експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України.