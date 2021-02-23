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Експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 08:16
Експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України Фото: Північний потік-2 (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Експерти розділили думки з приводу наслідків будівництва газопроводу "Північний потік-2" для України. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що це не стане катастрофою.

Про це він повідомив в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні".

За його словами, Росія не відмовиться повністю від української ГТС і вона буде використовуватися в якості балансуючих потужностей при пікових режимах, ремонтних роботах або аварійних ситуаціях.

"Без української ГТС РФ не зможе забезпечити виконання в повному обсязі своїх експортних контрактів", - підкреслив експерт.

У свою чергу, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що старт "Північного потоку-2" навпаки, призведе до обнулення транзиту через Україну.

"Буде задіяна умовна чверть або навіть менше потужностей нашої ГТС. Вона з суб'єкта господарювання, який генерує доходи, перетвориться в збиткову", - прогнозує експерт.

Він прогнозує, що РФ зможе виправдати свою відмову від транзиту через Україну через якусь "аварію".

"Якось"випадково" на російській ділянці газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" відбувається аварія, її ліквідують, досліджують трубу і роблять висновок, що труба зношена, її треба виводити з експлуатації, тобто весь маршрут", - сказав Гончар.

Нагадаємо, Польща і Україна звернулися до Байдену з проханням зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Після цього Міністерство фінансів США внесло в ще один список санкцій судно "Фортуна", яке будує газопровід "Північний потік" в Балтійському морі, і його власника.

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Експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України
Експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України
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Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні