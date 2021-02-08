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"Північний потік-2" планують добудувати у водах Данії до кінця квітня

Автор: Дмитро Левицький

Компанія Nord Stream 2 AG планує завершити будівництво двох ниток газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії до кінця квітня 2021 року. Також потрібно добудувати ще 30 кілометрів у водах Німеччини.

Про це повідомило агентство Reuters.

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У водах Данії потрібно прокласти близько 120 кілометрів газопроводу.

Після завершення прокладання труб у німецьких водах трубопровід зможе вийти на берег у німецькому місті Любмін, поблизу

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії вже почалося. Російське судно-трубоукладальник Fortuna завершило випробування почало процес будівництва газопроводу у суботу, 6 лютого.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини виступив проти відмови від добудови "Північного потоку-2". За його словами, у такому випадку німецькі компанії втратять "гігантські інвестиції".

Крім того, ЗМІ пишуть, що Німеччина може відмовитися від газопроводу "Північний потік-2" після завершення каденції канцлера Ангели Меркель.

Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер назвав енергетичні відносини останнім мостом між Берліном та Москвою.

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