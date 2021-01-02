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Сенатори-республіканці оскаржать результати голосування колегії виборників

Автор: Роман Тверденко

11 сенаторів-республіканців на чолі з представником Техасу Тедом Крузом збираються оскаржити результати голосування колегії виборників. Вони закликають розглянути результати голосування на виборах президента США в спірних штатах.

Про це повідомляє The Hill.

З заявою про плани оскаржити результати голосування колегії виборників виступили Тед Круз (штат Техас), Рон Джонсон (Вісконсін), Джеймс Ланкфорд (Оклахома), Стів Дейнс (Монтана), Джон Кеннеді (Луїзіана), Маршу Блекберн (Теннессі) і Майк Браун (Індіана) і обраний сенатор Синтія Ламмис (Вайомінг), Роджер Маршалл (Канада), Білл Хагерти (Теннессі) і Томмі Тубервіль (Алабама)

Вони закликають до створення Конгресом комісії для перегляду результатів голосування у спірних штатів в екстреному порядку протягом 10 днів. 6 січня вони збираються проголосувати проти прийому голосів вибірників зі спірних штатів як від таких, які є сертифікованими за законом.

На засіданні Конгресу 6 січня повинні бути затверджені результати голосування колегії виборників, яка проголосувала у відповідності з результатами голосування в своїх штатах - більшість голосів було віддано за кандидата від демократів Джозефа Байдена.

Передбачається, що в результаті протест сенаторів-республіканців істотно не вплине на результат розгляду і Конгрес все ж таки затвердить результати виборів.

Вчора, 1 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні збирає мітинг своїх прихильників. Акція проти результатів виборів відбудеться 6 січня.

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