Сенаторы-республиканцы оспорят результаты голосования коллегии выборщиков

11 сенаторов-республиканцев во главе с представителем Техаса Тедом Крузом собираются оспорить результаты голосования коллегии выборщиков. Они призывают рассмотреть результаты голосования на выборах президента США в спорных штатах.

Об этом сообщает The Hill.

С заявлением о планах оспорить результаты голосования коллегии выборщиков выступили Тед Круз (штат Техас), Рон Джонсон (Висконсин), Джеймс Ланкфорд (Оклахома), Стив Дейнс (Монтана), Джон Кеннеди (Луизиана), Марша Блэкберн (Теннесси) и Майк Браун (Индиана) и избранный сенатор Синтия Ламмис (Вайоминг), Роджер Маршалл (Канада), Билл Хагерти (Теннесси) и Томми Тубервиль (Алабама).

Они призывают к созданию Конгрессом комиссии для пересмотра результатов голосования в спорных штатов в экстренном порядке в течение 10 дней. 6 января они собираются проголосовать против приема голосов у выборщиков из спорных штатов как от таких, которые являются не сертифицированными по закону.

На заседании Конгресса 6 января должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, которая проголосовала в соответствии с результатами голосования в своих штатах - большинство голосов было отдано за кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Предполагается, что в итоге протест сенаторов-республиканцев существенно не повлияет на исход рассмотрения и Конгресс все же утвердит результаты выборов.

Вчера, 1 января, президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.