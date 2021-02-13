ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Сенаті США відмовилися від допиту свідків по імпічменту Трампа

Новость на русском → Вашингтон, Субота 13 лютого 2021 20:26
У Сенаті США відмовилися від допиту свідків по імпічменту Трампа Фото: засідання Сенату (скріншот з відео)
Автор: Роман Тверденко

В Сенаті США сторони домовилися не викликати свідків на допит в рамках слухання з імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Почалося проголошення заключних промов.

Про це повідомляє CNN.

Спочатку сенатори більшістю голосів підтримали пропозицію запросити свідків звинувачення на дачу свідчень, що затягнуло б слухання. Але в результаті сторони домовилися не вдаватися до цієї процедури.

До справи долучать письмові показання свідків. Зокрема, члена Палати представників від республіканців Джеймі Ерреру-Батлер. Її команда обвинувачів спочатку хотіла запросити для дачі свідчень у Сенаті.

Тепер сторонам відведено час на проголошення прикінцевих аргументів, після чого відбудеться голосування по імпічменту. Воно очікується близько 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосує за виправдання 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесу імпічменту. Його позиція може вплинути на голосування інших сенаторів-республіканців.

Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Сенат Дональд Трамп
NEWS
Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
Стріляли з гранатометів: бойовики двічі порушували "тишу" на Донбасі
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ