ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Сенате США отказались от допроса свидетелей по импичменту Трампа

Новина українською → Вашингтон, Суббота 13 февраля 2021 20:26
В Сенате США отказались от допроса свидетелей по импичменту Трампа Фото: заседание Сената (скриншот с видео)
Автор: Роман Тверденко

В Сенате США стороны договорились не вызывать свидетелей на допрос в рамках слушания по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа. Началось провозглашение заключительных речей.

Об этом сообщает CNN.

Изначально сенаторы большинством голосов поддержали предложение обвинения пригласить свидетелей на дачу показаний, что затянуло бы слушания. Но в итоге стороны договорились не прибегать к этой процедуре.

К делу приобщат письменные показания свидетелей. В частности, члена Палаты представителей от республиканцев Джейми Эрреру-Батлер. Ее команда обвинителей изначально хотела пригласить для дачи показаний в Сенате.

Теперь сторонам отведено время на провозглашение заключительных аргументов, после чего пройдет голосование по импичменту. Оно ожидается около 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл проголосует за оправдание 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесса импичмента. Его позиция может повлиять на голосование других сенаторов-республиканцев.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Сенат Дональд Трамп
NEWS
Стреляли из гранатометов: боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе
Стреляли из гранатометов: боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир