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У Конгресі США подолали вето Трампа щодо військового бюджету 2021

Новость на русском → США, Вівторок 29 грудня 2020 02:48
У Конгресі США подолали вето Трампа щодо військового бюджету 2021 Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: Даша Харченко

Палата представників Конгресу США знову схвалила проект оборонного бюджету на 2021 рік. Таким чином було подолано вето президента Дональда Трампа.

Про це йдеться на сайті Палати.

Зокрема, проект передбачає санкції проти газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Раніше анонсувалося, що Палата представників Конгресу США проголосує за подолання вето президента Дональда Трампа, накладеного на оборонний бюджет.

Дональд Трамп 23 грудня наклав вето на проект військового бюджету на 2021 рік. Документ успішно пройшов Палату представників і американський Сенат.

Нагадаємо, напередодні Трамп підписав тимчасовий бюджет США, щоб запобігти шатдауну після накладення вето на військовий бюджет на 2021 рік. Американський президент продовжив фінансування уряду США до 28 грудня.

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