Сенат дозволив допитати свідків в рамках імпічменту Трампа. Процес затягнеться

Сенат США проголосував за допит свідків у рамках слухань щодо імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Через це тепер процес затягнеться.
Про це повідомляє Reuters.
За рішення проголосували 55 сенаторів, а проти - 45.
Спочатку очікувалося, що Сенат може провести остаточне голосування за звинуваченням Трампа сьогодні, 13 лютого. Але тепер це голосування навряд чи відбудеться в суботу.
Відомо, що команда обвинувачів хоче викликати в якості свідка члена Палати представників від республіканців Джеймі Ерреру-Батлер.
Раніше повідомлялося, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосує за виправдання 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесу імпічменту. Його позиція може вплинути на голосування інших сенаторів-республіканців.
Як відомо, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.