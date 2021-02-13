Сенат разрешил допросить свидетелей в рамках импичмента Трампа. Процесс затянется

Сенат США проголосовал за допрос свидетелей в рамках слушаний по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа. Из-за этого процесс теперь затянется.

Об этом сообщает Reuters.

За решение проголосовали 55 сенаторов, а против - 45.

Изначально ожидалось, что Сенат может провести окончательное голосование по обвинению Трампа сегодня, 13 февраля. Но теперь это голосование вряд ли состоится в субботу.

Известно, что команда обвинителей хочет вызвать в качестве свидетеля члена Палаты представителей от республиканцев Джейми Эрреру-Батлер.