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Сенат разрешил допросить свидетелей в рамках импичмента Трампа. Процесс затянется

Автор: Роман Тверденко

Сенат США проголосовал за допрос свидетелей в рамках слушаний по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа. Из-за этого процесс теперь затянется.

Об этом сообщает Reuters.

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За решение проголосовали 55 сенаторов, а против - 45.

Изначально ожидалось, что Сенат может провести окончательное голосование по обвинению Трампа сегодня, 13 февраля. Но теперь это голосование вряд ли состоится в субботу.

Известно, что команда обвинителей хочет вызвать в качестве свидетеля члена Палаты представителей от республиканцев Джейми Эрреру-Батлер.

Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл проголосует за оправдание 45-го президента Дональда Трампа в рамках процесса импичмента. Его позиция может повлиять на голосование других сенаторов-республиканцев.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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