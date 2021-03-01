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Саркозі визнали винним в корупції. Він засуджений до 3 років в'язниці, 2 з яких умовно

Автор: Анастасія Рокитна

Суд Парижа визнав колишнього французького президента Ніколя Саркозі винним у корупції і торгівлі впливом по "справі про прослуховування". Він отримав 3 роки в'язниці, два з яких умовно.

Про це повідомляє L'Eho.

Національна фінансова прокуратура вимагала чотири роки тюремного ув'язнення, включаючи два умовних терміни, проти колишнього президента.

Його, зокрема, звинуватили в тому, що він намагався незаконно отримати від співробітника французького касаційного суду Жильбера Азібера інформацію про розслідування нелегального фінансування своєї президентської кампанії з боку дочки засновника компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур.

За даними слідства, він через свого адвоката Тьєррі Ерзог Саркозі обіцяв допомогти Азіберу в отриманні престижної посади в Монако. Як якості доказів наводилися записи перехоплених телефонних переговорів між Саркозі і Ерзогом в 2013-2014 роках.

Зазначимо, Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік.

Також Саркозі підозрюють в отримання незаконних засобів від режиму колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року суд постановив почати слухання у справі про незаконне фінансування президентської кампанії Саркозі 2012 року.

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