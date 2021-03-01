Саркози признан виновным в коррупции. Он приговорен к 3 годам тюрьмы, 2 из которых условно

Национальная финансовая прокуратура требовала четыре года тюремного заключения, включая два условных срока, против бывшего президента.

Его, в частности, обвинили в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.

По данным следствия, он через своего адвоката Тьерри Эрзога Саркози обещал помочь Азиберу в получении престижной должности в Монако. В качестве улик приводились записи перехваченных телефонных переговоров между Саркози и Эрзогом в 2013-2014 годах.

Отметим, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.