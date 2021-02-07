Росія веде пропаганду проти західних вакцин від коронавірусу, - NYT

Росія проводить інформаційну кампанію в країнах Латинської Америки та Східної Європи, спрямовану на дискредитацію вакцин від коронавірусу. Зокрема йдеться про Moderna і Pfizer.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дослідників та представників Держдепартаменту США.

Мова йде про іспаномовні акаунти Russia Today і Sputnik, двох контрольованих російським урядом ЗМІ, в Twitter і Facebook.

Російська кампанія зосереджена на країнах Латинської Америки, включаючи Мексику, яка на цьому тижні підписала угоду про придбання мільйонів доз російської вакцини. І Аргентину, яка минулого місяця початку вакцинацію своїх громадян.

ЗМІ, підтримувані російським урядом, розмістили в Facebook і Twitter сотні посилань на новини про те, що американські вакцини могли відігравати певну роль у смерті людей. Водночас там не було повідомлень про подальші звіти, які виявили, що вакцини, швидше за все, не зіграли жодної ролі в смерті.

При цьому публікувалося багато позитивних повідомлень про російську вакцину від коронавірусу.

Дослідники відстежували подібні зусилля Росії в країнах Східної Європи, які все ще ведуть переговори з РФ про придбання вакцини.

Цікаво, що спочатку кампанія з дезінформації була спрямована також на вакцину Oxford-AstraZeneca. Вона включала припущення, що вакцина перетворить людей на мавп, оскільки вона була розроблена з використанням вірусу шимпанзе.

Ця кампанія раптово припинилася в середині грудня після того, як виробники оголосили, що російська вакцина Sputnik V і вакцина Oxford-AstraZeneca досягли угоди про тестування комбінації вакцин.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна не буде використовувати вакцину "Супутник V".

Він зазначив, що в Україні будуть дозволені вакцини, які отримали схвалення в країнах з жорсткою регуляторною політикою.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація хоче виробляти вакцину від коронавірусу "Супутник V" на території України.