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МОЗ виключив можливість реєстрації російської вакцини в Україні

Новость на русском → Київ, Субота 02 січня 2021 16:20
МОЗ виключив можливість реєстрації російської вакцини в Україні Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" не має шансів отримати дозвіл в Україні. Третя фаза її випробувань далека від завершення.

Про це написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

Він знову зазначив, що в Україні будуть дозволені вакцини, які отримали схвалення в країнах з жорсткою регуляторною політикою, а також підкреслив, що третя фаза випробувань російського зразка завершиться лише в грудні цього року.

"Україна ухвалила рішення про можливість реєстрації вакцин, зареєстрованих у країнах з жорсткою регуляторною політикою. Підкреслюю, тільки при зазначених умовах будемо допускати вакцини до використання. Згідно інформації розміщеної на сайті clinicaltrials.gov, завершення третьої фази клінічних випробувань вакцини "Супутник V" заплановано на грудень 2021", - написав Ляшко.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавіруса "Супутник V" подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія "Біолік" звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з заявою ще 30 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 грудня глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що виробництво "Супутника" можуть налагодити на потужностях "Біоліка". Проте в фармкомпанії тоді спростували підписання відповідних контрактів та отримання трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V".

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МОЗ виключив можливість реєстрації російської вакцини в Україні
Роман Тверденкоредактор стрічки новин МОЗ виключив можливість реєстрації російської вакцини в Україні
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