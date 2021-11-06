У Росії встановлено черговий антирекорд по зараженню коронавірусом

Як повідомляє агентство з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, за добу листопада в країні зареєстровано 41335 випадків зараження коронавірусом, це новий максимум за всю пандемію. Померли від наслідків інфекції 1188 осіб.

Найбільше нових хворих коронавірусом зафіксовано в Санкт-Петербурзі - 3138, Самарській області - 1612, Воронезькій і Нижньогородський областях - по 795.

Загальне число інфікованих в Росії досягло 8 775 930 осіб.

У Росії померло за останню добу 1188 інфікованих. Найбільше летальних випадків зафіксовано в Москві-98, Санкт-Петербурзі - 86 і Московській області - 49.

Відзначимо, останній добовий антирекорд захворюваності коронавірусом в Росії був зафіксований 30 жовтня - 40 993 людини.