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В России установлен очередной антирекорд по заражению коронавирусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

В России установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки в стране заразились инфекцией 41 335 человек, умерли - 1188.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки ноября в стране зарегистрировано 41335 случаев заражения коронавирусом, это новый максимум за всю пандемию. Скончались от последствий инфекции 1188 человек.

Больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировано в Санкт-Петербурге - 3138, Самарской области - 1612, Воронежской и Нижегородской областях - по 795.

Общее число инфицированных в России достигло 8 775 930 человек.

В России умерло за последние сутки 1188 инфицированных. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве - 98, Санкт-Петербурге - 86 и Московской области - 49.

Отметим, последний суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в России был зафиксирован 30 октября - 40 993 человека.

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