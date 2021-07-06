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У Росії опублікували відео з місця аварії літака Ан-26

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Камчатка, Вівторок 06 липня 2021 15:31
У Росії опублікували відео з місця аварії літака Ан-26 Фото: на Камчатці розбився пасажирський літак (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

МНС Росії опублікувало кадри відеозйомки з місця аварії літака Ан-26 на Камчатці. У цій катастрофі загинули всі пасажири і члени екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

На відео, знятому з вертольота рятувальників, видно, що Ан-26 врізався у верхній край прямовисної скелі сопки.

Нагадаємо, в Росії вже назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці - сильний бічний вітер, в результаті якого літак міг врізатися в Берегову скелю.

Також раніше з'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26.

Сьогодні вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

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Російська Федерація авиакатастрофа Камчатка
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