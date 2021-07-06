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В России опубликовали видео с места крушения самолета Ан-26

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Камчатка, Вторник 06 июля 2021 15:31
В России опубликовали видео с места крушения самолета Ан-26 Фото: на Камчатке разбился пассажирский самолет (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

МЧС России опубликовало кадры видеосъемки с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. В этой катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

На видео, снятом с вертолета спасателей, видно, что Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки.

Напомним, в России уже назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке - сильный боковой ветер, в результате которого самолет мог врезаться в береговую скалу.

Также ранее появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26.

Сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.

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Российская Федерация авиакатастрофа Камчатка
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