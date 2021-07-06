В России опубликовали видео с места крушения самолета Ан-26
Фото: на Камчатке разбился пассажирский самолет (GettyImages)
МЧС России опубликовало кадры видеосъемки с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. В этой катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
На видео, снятом с вертолета спасателей, видно, что Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки.
Напомним, в России уже назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке - сильный боковой ветер, в результате которого самолет мог врезаться в береговую скалу.
Также ранее появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26.
Сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.