В России опубликовали видео с места крушения самолета Ан-26

МЧС России опубликовало кадры видеосъемки с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. В этой катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

На видео, снятом с вертолета спасателей, видно, что Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки.

Напомним, в России уже назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке - сильный боковой ветер, в результате которого самолет мог врезаться в береговую скалу.

Также ранее появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26.

Сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.