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У РФ назвали можливі причини аварії пасажирського літака на Камчатці

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Вівторок 06 липня 2021 13:17
У РФ назвали можливі причини аварії пасажирського літака на Камчатці Фото: на Камчатці розбився літак Ан-26 (ru.wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Можливою причиною аварії на Камчатці літака Ан-26 з пасажирами на борту міг стати сильний бічний вітер. Літак, ймовірно, врізався в берегову скелю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Частина уламків літака потрапила в море. Уламки Ан-26 виявлені на відстані 3,8 км від аеропорту.

До місця оперативно слідують рятувальники на всюдиходах. Просування ускладнене темним тимчасовим доби і почався морським припливом.

Глава Камчатського краю Володимир Солодов додав, що імовірно, катастрофа сталася при заході на друге коло при посадці, була погана видимість.

"Зараз при дослідженні місця з повітря виявлені уламки повітряного судна: частина фюзеляжу на березі, частина в воді і прибережній зоні. В даний час на місце висуваються фахівці для обстеження місця аварії і остаточного діагнозу", - сказав він.

В даний час слідством відпрацьовуються такі версії того, що сталося: несприятливі погодні умови, технічні несправності повітряного судна або помилка пілотування.

Сьогодні вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку. На борту перебували 28 осіб.

Незабаром стало відомо, що зниклий Ан-26 розбився.

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