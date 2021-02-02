У Росії на акціях після вироку Навальному почалися затримання

У Москві та Санкт-Петербурзі на акціях на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального почалися затримання. Раніше Навального засудили до 3,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє МБХ медіа.

На Манежній площі Москви вже затримали сімох осіб. Поліцейські садять затриманих в автозаки. При цьому наголошується, що демонстранти були без плакатів.

Фото: затримання в Москві (twitter.com ru rbc)

При цьому RTVI повідомляє про затримання в Санкт-Петербурзі. Поки відомо про одного затриманого.

Нагадаємо, сьогодні московський суд відправив опозиціонера Олексія Навального на 3,5 роки у колонії загального режиму. Проте його термін перебування у в'язниці був скорочений, оскільки суд врахував час, проведений під домашнім арештом.

Навального засудили після того, як він повернувся з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою. Причетними до отруєння опозиціонера вважають спецслужби Росії.

Раніше повідомлялося, що перед початком засідання глава Симоновського суду Москви подав у відставку. Російські ЗМІ писали, що відставка голови суду не пов'язана з Навальним.