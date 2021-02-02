В России на акциях после приговора Навальному начались задержания

В Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального начались задержания. Ранее Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает МБХ медиа.

На Манежной площади Москвы уже задержали семерых человек. Полицейские сажают задержанных в автозаки. При этом отмечается, что демонстранты были без плакатов.

Фото: задержание в Москве (twitter.com ru rbc)

При этом RTVI сообщает о задержаниях в Санкт-Петербурге. Пока известно об одном задержанном.

Напомним, сегодня московский суд отправил оппозиционера Алексея Навального на 3,5 года в колонию общего режима. Однако его срок пребывания в тюрьме был сокращен, поскольку суд учел время, проведенное под домашним арестом.

Навального приговорили после того, как он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом. Причастными к отравлению оппозиционера считают спецслужбы России.

Ранее сообщалось, что перед началом заседания глава Симоновского суда Москвы подал в отставку. Российские СМИ писали, что отставка главы суда не связана с Навальным.