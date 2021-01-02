Республіканці можуть опротестувати результати виборів президента США, - CNN

Принаймні 140 республіканців у Палаті представників проголосують проти результатів підрахунку голосів виборців на виборах президента США. Конгрес буде затверджувати результати 6 січня.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела.

Телеканал при цьому зазначає, що у прихильників Дональда Трампа в Республіканській партії фактично немає шансів вплинути на результат - їхня незгода лише на кілька годин відстрочить затвердження Джо Байдена переможцем виборів.

В Палаті представників 435 членів, а також шість делегатів без права голосу. Більшість у демократів - 222 місця.

Першим про намір заперечити в обох палатах Конгресу заявив сенатор зі штату Міссурі Джош Хоулі. Якщо він зробить це, то законодавці в Палаті представників і Сенаті мають обговорити, чи підтримувати його позицію.

Публічно про свій намір проголосувати проти підсумків голосування колегії виборників вже заявили понад десять членів палати представників від Республіканської партії.

14 грудня колегія виборників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

Раніше чинний президент США Дональд Трамп закликав своїх однопартійців в Сенаті Конгресу боротися за заперечування підсумків виборів.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що Трамп пообіцяв залишити свою посаду, якщо колегія виборців проголосує за Байдена.