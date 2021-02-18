Путін і Лукашенко зустрінуться наступного тижня: що обговорять

На наступному тижні відбудеться зустріч президентів Росії і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Головною темою розмови буде співпраця між країнами.
Про це повідомляє tut.by.
"Лукашенко зустрінеться з Путіним на наступному тижні", - йдеться в повідомленні.
"РИА Новости" цитують слова Лукашенка, який заявив, що домовився з Путіним зустрітися на початку 20-х чисел лютого.
Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей розповів, які можуть бути теми розмов президентів. Зокрема, прохання Мінська про виділення коштів з кредиту на АЕС, взаємодія у фінансово-кредитній сфері, інтеграційний процес.
Нагадаємо, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Зазначимо, Путін і Лукашенко зустрічалися 14 вересня минулого року в резиденції російського президента в Сочі. Тоді Лукашенко домовився з Путіним про надання Білорусі півторамільярдного кредиту.
Крім того, в Сочі відбулась чотиригодинна закрита розмова Лукашенка з Путіним.