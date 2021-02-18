Путін і Лукашенко зустрінуться наступного тижня: що обговорять

На наступному тижні відбудеться зустріч президентів Росії і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка . Головною темою розмови буде співпраця між країнами.

Про це повідомляє tut.by .

Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей розповів, які можуть бути теми розмов президентів. Зокрема, прохання Мінська про виділення коштів з кредиту на АЕС, взаємодія у фінансово-кредитній сфері, інтеграційний процес.

"РИА Новости" цитують слова Лукашенка, який заявив, що домовився з Путіним зустрітися на початку 20-х чисел лютого.

"Лукашенко зустрінеться з Путіним на наступному тижні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Зазначимо, Путін і Лукашенко зустрічалися 14 вересня минулого року в резиденції російського президента в Сочі. Тоді Лукашенко домовився з Путіним про надання Білорусі півторамільярдного кредиту.

Крім того, в Сочі відбулась чотиригодинна закрита розмова Лукашенка з Путіним.