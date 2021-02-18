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Путин и Лукашенко встретятся на следующей неделе: что обсудят

Новина українською → Минск, Четверг 18 февраля 2021 10:34
Путин и Лукашенко встретятся на следующей неделе: что обсудят Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

На следующей неделе состоится встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главной темой разговора будет сотрудничество между странами.

Об этом сообщает tut.by.

"Лукашенко встретится с Путиным на следующей неделе", - говорится в сообщении.

"РИА Новости" цитируют слова Лукашенка, который заявил, что договорился с Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, какие могут быть темы разговоров президентов. В частности, просьба Минска о выделении средств из кредита на АЭС, взаимодействие в финансово-кредитной сфере, интеграционный процесс.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Отметим, Путин и Лукашенко встречались 14 сентября прошлого года в резиденции российского президента в Сочи. Тогда Лукашенко договорился с Путиным о предоставлении Беларуси полуторамиллиардного кредита.

Кроме того, в Сочи состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным.

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