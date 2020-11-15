На пункті пропуску Молдови з Придністров'ям зіткнення

На пунктах пропуску між невизнаною "Придністровської молдовською республікою" і Молдовою відбуваються сутички. Активісти фіксують організоване підвезення виборців на дільниці для голосування на виборах президента.

Про це РБК-Україна повідомили в прикордонній поліції Молдови, а також видання Point.md.

Наголошується, що на пункті пропуску "Варниця-Бендери" зібралися активісти зібралися активісти, які намагаються перешкоджати організованого підвезення громадян "ПМР" в Бендери. Люди проходять контрольно-пропускний пункт пішки, на таксі та автобусах. Підвезення перешкоджають активісти, з-за чого відбуваються сутички.

Активісти записують номери автомобілів, щоб переконатися, що машини не проїжджали через КПП два-три рази.

В одній із ситуацій у сутичку між активістами та громадянами довелося втрутитися поліції. Силовики сформували кордон між ворогуючими групами.

За даними ЦВК Молдови, вже 10 тисяч людей з "ПМР" проголосували на виборах президента Молдови.

Нагадаємо, що сьогодні проходить повторне голосування на виборах. На пост президента претендують чинний глава держави Ігор Додон і колишній прем'єр Майя Санду.