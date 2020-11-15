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На пункте пропуска Молдовы с Приднестровьем столкновения

Автор: Марианна Присяжнюк

На пунктах пропуска между непризнанной "Приднестровской молдовской республикой" и Молдовой происходят стычки. Активисты фиксируют организованный подвоз избирателей на участки для голосования на выборах президента.

Об этом РБК-Украина сообщили в приграничной полиции Молдовы, а также издание Point.md.

Отмечается, что на пункте пропуска "Варница-Бендеры" собрались активисты собрались активисты, которые пытаются препятствовать организованному подвозу граждан из "ПМР" в Бендеры. Люди проходят контрольно-пропускной пункт пешком, на такси и автобусах. Подвозу препятствуют активисты, из-за чего происходят стычки.

Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП два-три раза.

В одной из ситуаций в стычку между активистами и гражданами пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали кордон между враждующими группами.

По данным ЦИК Молдовы, уже 10 тысяч людей из "ПМР" проголосовали на выборах президента Молдовы.

Напомним, что сегодня проходит повторное голосование на выборах. На пост президента претендуют действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер Майя Санду.

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