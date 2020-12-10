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Протести в Єревані: активісти намагалися прорватися у будівлю уряду

Автор: РБК-Україна

У будівлі уряду Вірменії у четвер, 10 грудня, протестують громадяни з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Активісти намагаються прорватися у будівлю.

Про це повідомляють "Новини Вірменії".

Так, з раннього ранку біля будівлі сконцентрована велика кількість співробітників поліції.

Сьогодні проходить чергове засідання Кабміну Вірменії.

Група учасників акції протесту просила поліцію дозволити їм увійти в будівлю. Вони запевняли, що не хочуть зіткнень з поліцією. Однак правоохоронці їх не пустили, пояснивши, що існує особливий режим проходу в будівлю.

Крім того, активісти перекрили дорогу, що веде до проспекту Тиграна Меца. Учасники акції вимагають зустрічі з Пашиняном.

За словами протестувальників, вони прийшли з передової і вимагають від прем'єр-міністра пояснень, чому він здав території Карабаху.

Нагадаємо, 8 грудня у столиці Вірменії Єревані почалися акції протесту. Активісти перекривали дороги, їх затримували.

Так, 8 грудня закінчився термін, який опозиція дала главі Кабміну Вірменії Ніколу Пашіняну для виходу у відставку.

Як писало РБК-Україна, за відставку Пашиняна виступав президент Вірменії Армен Саркісян. Він також запропонував провести позачергові парламентські вибори.

На початку грудня парламент Вірменії скасував обмеження на проведення мітингів і акцій протесту, яке було введено через воєнний стан у країні.

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