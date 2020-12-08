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Затримання і перекриття доріг: у Єревані протестує опозиція

Новость на русском → Єреван, Вівторок 08 грудня 2020 12:08
Затримання і перекриття доріг: у Єревані протестує опозиція Фото: протести в Єревані (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У столиці Вірменії Єревані почалися акції протесту. Активісти перекривають дороги, почалися затримання.

Про це повідомляє видання news.am і "Супутник Вірменії".

У вівторок, 8 грудня, о 12:00 закінчився термін, який опозиція надала главі кабміну Вірменії Ніколу Пашиняну для виходу у відставку.

Зазначено, що протестуючі перекрили центральні і периферійні вулиці столиці, вимагаючи відставки прем'єра.

Відзначається, що частина активістів дійшла до будівлі уряду, скандуючи "Вірменія без Нікола" і "Нікол - зрадник". Правоохоронці затримали кілька людей на центральному проспекті Маштоца, відтісняючи протестуючих з інших вулиць.

Нагадаємо, 3 грудня у Вірменії поновилися акції протесту проти уряду Нікола Пашиняна. Активісти вимагали відставки Пашиняна і його уряду.

Як писало РБК-Україна, за відставку Пашиняна виступав президент Вірменії Армен Саркісян. Він закликав чинний уряд піти у відставку і запропонував провести позачергові парламентські вибори.

На початку грудня парламент Вірменії скасував обмеження на проведення мітингів і акцій протесту, яке було введене через воєнний стан у країні.

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