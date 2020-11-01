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Протести у Білорусі: відомо про понад сотню затриманих

Автор: Дмитро Левицький

Сьогоднішні протести у Білорусі добігають кінця, протестувальники починають розходитися по домівках. Правозахисники почали публікувати списки затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту.

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Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

За даними правозахисників, станом на 17:20 затримано щонайменше 102 учасників сьогоднішніх акцій протесту в містах Білорусі. Найбільше затриманих у Мінську, де були наймасштабніші акції.

Також силовики затримували протестувальників, у Гродно, Гомелі, Могилеві, Жодишках та Пінську.

Фото: протести у Білорусі (tut.by)

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову протестували проти режиму Олександра Лукашенка. З самого ранку в столицю країни стягували силовиків та бронетехніку. Напередодні протестів Лукашенко пригрозив мітингувальникам, що "не братиме полонених".

Як писало РБК-Україна, під час сьогоднішніх протестів у Білорусі силовики стріляли у повітря, щоб відігнати мітингувальників.

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