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Протесты в Беларуси: известно о более сотни задержанных

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодняшние протесты в Беларуси подходят к концу, протестующие начинают расходиться по домам. Правозащитники начали публиковать списки задержанных во время сегодняшних акций протеста.

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Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

По данным правозащитников, по состоянию на 17:20 задержаны по меньшей мере 102 участника сегодняшних акций протеста в городах Беларуси. Больше всего задержанных в Минске, где были самые масштабные акции.

Также силовики задерживали протестующих, в Гродно, Гомеле, Могилеве, Жодишках и Пинске.

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Напомним, сегодня в Беларуси снова протестовали против режима Александра Лукашенко. С самого утра в столицу страны стягивали силовиков и бронетехнику. Накануне протестов Лукашенко пригрозил митингующим, что "не будет пленных".

Как писало РБК-Украина, во время сегодняшних протестов в Беларуси силовики стреляли в воздух, чтобы отогнать митингующих.

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