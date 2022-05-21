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Президент Фінляндії домовився про тісний діалог з Ердоганом щодо вступу в НАТО

Фото: Саулі Нііністьо (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Фінський президент Саулі Нііністьо провів телефонні перемовини з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом для пошуку точок дотику в питанні вступу Фінляндії в Північноатлантичний альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нііністьо відзвітував про "відкриту й пряму" розмову з Ердоганом. Головною темою бесіда стала фінська заявка на вступ до НАТО.

"Я запевнив, що в статусі союзників по НАТО Фінляндія і Туреччина будуть віддані безпеці одне одного, і тому наші відносини стануть міцнішими. Фінляндія засуджує тероризм у всіх його формах і проявах. Тісний діалог триває", – заявив Нііністьо.

Туреччина відмовилася негайно підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану. Турецька влада вважає її членів терористами.

До слова, президент Ердоган висунув Швеції дві умови для згоди на вступ у НАТО.

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НАТОТурцияФинляндияСаули НиинистеРеджеп Тайіп Ердоган