Президент Финляндии договорился о тесном диалоге с Эрдоганом о вступлении в НАТО

Финский президент Саули Ниинисте провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом для поиска точек соприкосновения в вопросе вступления Финляндии в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Ниинисте отчитался об "открытом и прямом" разговоре с Эрдоганом. Главной темой беседы стала финская заявка на вступление в НАТО.
"Я заверил, что как союзники по НАТО Финляндия и Турция будут привержены безопасности друг друга, и поэтому наши отношения станут более крепкими. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Тесный диалог продолжается", – заявил Ниинисте.
Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают ее членов террористами.
К слову, президент Эрдоган выдвинул Швеции два условия для согласования вступления в НАТО.
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