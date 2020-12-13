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Президент Вірменії вимагає скликати парламент через загострення у Нагірному Карабасі

Новость на русском → Нагірний Карабах, Неділя 13 грудня 2020 10:37
Президент Вірменії вимагає скликати парламент через загострення у Нагірному Карабасі Фото: Армен Саркісян (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Юлія Струк

Президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту. Він заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир'я у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє прес-служба президентського апарату.

"12 грудня Збройні сили Азербайджану, порушивши оголошений 9 листопада режим припинення вогню, захопили село Хін-Тагер у Гадруцькому районі Арцаху і висунулися у бік села Хцаберд того ж району. Президент закликає терміново провести позачергове засідання парламенту", - зазначено в повідомленні.

У ході засідання парламенту планується розглянути причини даної ситуації у Гадруцькомі районі та шляхи виходу з неї.

Крім того, Саркісян звернувся до Міністерства оборони і МЗС. Він просить негайно довести до відома громадськості ситуацію в Арцаху, а також дії, вжиті вірменською стороною для захисту населених пунктів і ефективного дотримання перемир'я.

Так, 12 грудня Міністерство оборони Росії підтвердило факт порушення перемир'я у Нагірному Карабасі, про який раніше заявляли в Вірменії. Інцидент стався 11 грудня близько 20:40 в районі Гадруту.

Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир'я у Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, 10 грудня в столиці Азербайджану Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій в Нагірному Карабасі. На ньому були присутні президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Тайіп Ердоган.

Як писало РБК-Україна, перемир'я у Нагірному Карабасі контролюватимуть Росія і Туреччина. Вони вже домовилися про створення спільного центру на території Азербайджану.

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