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Президент Армении требует созвать парламент из-за обострения в Нагорном Карабахе

Новина українською → Нагорный Карабах, Воскресенье 13 декабря 2020 10:37
Президент Армении требует созвать парламент из-за обострения в Нагорном Карабахе Фото: Армен Саркисян (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Юлия Струк

Президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента. Он заявил о нарушении азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента", - указано в сообщении.

В ходе заседания парламента планируется рассмотреть причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее.

Кроме того, Саркисян обратился к Министерству обороны и МИД. Он просит незамедлительно довести до сведения общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного соблюдения перемирия.

Так, 12 декабря Министерство обороны России подтвердило факт нарушения перемирия в Нагорном Карабахе, о котором ранее заявляли в Армении. Инцидент произошел 11 декабря около 20:40 в районе Гадрута.

Азербайджан же заявил, что не нарушал режим перемирия в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 декабря в столице Азербайджана Баку состоялся военный парад в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. На нем присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Как писало РБК-Украина, перемирие в Нагорном Карабахе будут контролировать Россия и Турция. Они уже договорились о создании совместного центра на территории Азербайджана.

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