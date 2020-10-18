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Президент Вірменії назвав умову визнання Нагірного Карабаху

Новость на русском → Єреван, Неділя 18 жовтня 2020 22:27
Президент Вірменії назвав умову визнання Нагірного Карабаху Фото: Армен Саркісян (president.am)
Автор: Дмитро Левицький

Єреван не визнає незалежності Нагірного Карабаху лише тому, що Вірменія хоче вирішити конфлікт з Азербайджаном мирним шляхом. Вірменія готова визнати незалежність Нагірно-Карабаської республіки за однієї умови.

Про це в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ" заявив президент Вірменії Армен Саркісян.

За словами вірменського президента, якщо Азербайджан відмовиться від врегулювання конфлікту шляхом переговорів, то Вірменія визнає незалежність Нагірного Карабаху.

"Тобто невизнання Вірменією незалежності пов'язано тільки з тим, що вірменська сторона хоче розв'язати питання шляхом мирних переговорів", - наголосив він.

Нагадаємо, у перші дні загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном в Єревані заявили про намір розглянути питання визнання незалежності Нагірного Карабаху.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії заявив, що рішення про визнання або ж невизнання Нагірного Карабаху в Єревані ухвалять після аналізу ситуації.

Крім того, азербайджанський президент Ільхам Алієв пригрозив розривом дипломатичних відносин з будь-якою країною, яка визнає незалежність Нагірного Карабаху.

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