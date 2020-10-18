ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Президент Армении назвал условие признания Нагорного Карабаха

Новина українською → Ереван, Воскресенье 18 октября 2020 22:27
Президент Армении назвал условие признания Нагорного Карабаха Фото: Армен Саркисян (president.am)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ереван не признает независимость Нагорного Карабаха только потому, что Армения хочет решить конфликт с Азербайджаном мирным путем. Армения готова признать независимость Нагорно-Карабахской республики при одном условии.

Об этом в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" заявил президент Армении Армен Саркисян.

По словам армянского президента, если Азербайджан откажется от урегулирования конфликта путем переговоров, то Армения признает независимость Нагорного Карабаха.

"То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров", - подчеркнул он.

Напомним, в первые дни обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Ереване заявили о намерении рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха.

Позже премьер-министр Армении заявил, что решение о признании или же непризнании Нагорного Карабаха в Ереване примут после анализа ситуации.

Кроме того, азербайджанский президент Ильхам Алиев пригрозил разрывом дипломатических отношений с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Армения Азербайджан Нагорный Карабах
NEWS
УЗ запрещает посадку в трех областных центрах
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей УЗ запрещает посадку в трех областных центрах
DAILY
Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни