Президент Армении назвал условие признания Нагорного Карабаха

Ереван не признает независимость Нагорного Карабаха только потому, что Армения хочет решить конфликт с Азербайджаном мирным путем. Армения готова признать независимость Нагорно-Карабахской республики при одном условии.

Об этом в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" заявил президент Армении Армен Саркисян.

По словам армянского президента, если Азербайджан откажется от урегулирования конфликта путем переговоров, то Армения признает независимость Нагорного Карабаха.

"То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров", - подчеркнул он.

Напомним, в первые дни обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Ереване заявили о намерении рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха.

Позже премьер-министр Армении заявил, что решение о признании или же непризнании Нагорного Карабаха в Ереване примут после анализа ситуации.

Кроме того, азербайджанский президент Ильхам Алиев пригрозил разрывом дипломатических отношений с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха.